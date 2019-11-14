بالفيديو.. أردوغان يتملص من الرد على وصف ترامب له بالأحمق الغبي

أنقرة(صدى):

أحرج صحفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض بواشنطن.

ووجه الصحفي سؤالا لأردوغان عن سبب تجاهله للرسالة التي وجهها له ترامب في 11 أكتوبر الماضي، والتي أنهاها بعبارة: “لا تكن متعنتا، لا تكن أحمقا” كتحذير للرئيس التركي من توغل قوات بلاده في الشمال السوري.

وأجاب الرئيس التركي على الصحفي بأنه أجاب شخصيا على رسالة الرئيس الأمريكي، موضحا أته أعاد الرسالة خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق.

وانتظر ترامب، رد أردوغان بعد انتهاء السؤال، دون أن يعلق بأي كلمة، حيث أن رسالة ترامب أثارت جدلا كبيرا الشهر الماضي، خاصة بسبب اللهجة “الوقحة” التي استعملها في خطابه لأردوغان.