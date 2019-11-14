  • الخميس 14

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. «جوميز»: الأسد عائد مجددا من أجل النهائي

«جوميز»: الأسد عائد مجددا من أجل النهائي

«جوميز»: الأسد عائد مجددا من أجل النهائي
نواف السالم(صدى):

أعلن الفرنسي بافتيمي جوميز نجم نادي الهلال ومتصدر ترتيب هدافي البطولة الآسيوية ، اكتمال جاهزيته للقاء أوراوا الياباني في مباراة الإياب بنهائي دوري آسيا في الـ 24 من نوفمبر الجاري.

وقال ” جوميز ” عبر “تويتر ” : الأسد عائد من جديد من أجل النهائي، المجد أزرق .

ويأمل “جوميز ” في زيادة رصيده التهديفي بعد نجاحه في تحقيق 10 أهداف بالنسخة الحالية من بطولة آسيا .

وكان الهلال قد انتصر على أوراوا الياباني في مباراة الذهاب بالرياض بعد هدف “كاريلو” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 20 دقيقة

ياخوفي تاخذو هزيمه ويتحول الاسد الي بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *