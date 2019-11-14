أسباب آلام القلب وأكثر الأمراض شيوعا ورائها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض بعض الأشخاص للشعور بإنقباض مفاجئ في القلب أو بعض الآلام نتيجة بذل مجهود مما يثير المخاوف حول الإصابة بعلة ما في أهم عضلة بالجسم يتوقف عليها حياة الإنسان .

ويؤكد الأطباء أنه ينبغي عدم الإستهتار بهذا الشعور والتوجه للطبيب للفحص السليم لإكتشاف الخطر قبل تفاقمه .

وفي هذا التقرير نستعرض الأمراض المرتبطة بالقلب وأسباب حدوثها وفقاً للأطباء:

1-النوبة القلبية : وهي الأخطر على الإطلاق ،فعدم تداركها بسرعة يسبب الوفاه ، وهي عبارة عن موت جزء في عضلة القلب نتيجة عدم وصول الدم إليها بسبب جلطة دموية ، ويرجع ذلك في الغالب للأسباب التالية :

– تجازو الرجل 45 عام ، والمرأة 55 عام .

– السمنة .

– التدخين .

2- الذبحة الصدرية : وتحدث بسبب مرض الشريان التاجي ، وتظهر بشدة مع المجهود الكبير ، وتعد أخف وطأة من النوبة القلبية حيث يمكن تداركها بالبخاخ ثلاثي نترات الجليسيريل .

وتسبب الذبحة الصدرية الشعور بالألم وهي نوعين :

– ذبحة صدرية مستقرة : لا تتجاوز مدتها 5 دقائق ويمكن السيطرة عليها بالعلاج السابق .

-ذبحة صدرية غير مستقرة : قد تصل إلى نصف ساعة وإذا لم يتم تداركها تتحول لنوبة قلبية .

3- أمراض أخرى : مثل التهاب غشاء القلب ” التامور ” ويسبب الألم بشكل مستمر ، وآلام ضيق الشرايين التاجية وتسبب الآلام أيضاً وقد تصل إلى حد عدم التحكم في الكلام والتلعثم ، لذا يجب استشارة الطبيب من أجل الوقاية من تلك التطورات عند الشعور بآلام .