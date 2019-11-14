أسباب آلام القلب وأكثر الأمراض شيوعا ورائها
يتعرض بعض الأشخاص للشعور بإنقباض مفاجئ في القلب أو بعض الآلام نتيجة بذل مجهود مما يثير المخاوف حول الإصابة بعلة ما في أهم عضلة بالجسم يتوقف عليها حياة الإنسان .
ويؤكد الأطباء أنه ينبغي عدم الإستهتار بهذا الشعور والتوجه للطبيب للفحص السليم لإكتشاف الخطر قبل تفاقمه .
وفي هذا التقرير نستعرض الأمراض المرتبطة بالقلب وأسباب حدوثها وفقاً للأطباء:
1-النوبة القلبية : وهي الأخطر على الإطلاق ،فعدم تداركها بسرعة يسبب الوفاه ، وهي عبارة عن موت جزء في عضلة القلب نتيجة عدم وصول الدم إليها بسبب جلطة دموية ، ويرجع ذلك في الغالب للأسباب التالية :
– تجازو الرجل 45 عام ، والمرأة 55 عام .
– السمنة .
– التدخين .
2- الذبحة الصدرية : وتحدث بسبب مرض الشريان التاجي ، وتظهر بشدة مع المجهود الكبير ، وتعد أخف وطأة من النوبة القلبية حيث يمكن تداركها بالبخاخ ثلاثي نترات الجليسيريل .
وتسبب الذبحة الصدرية الشعور بالألم وهي نوعين :
– ذبحة صدرية مستقرة : لا تتجاوز مدتها 5 دقائق ويمكن السيطرة عليها بالعلاج السابق .
-ذبحة صدرية غير مستقرة : قد تصل إلى نصف ساعة وإذا لم يتم تداركها تتحول لنوبة قلبية .
3- أمراض أخرى : مثل التهاب غشاء القلب ” التامور ” ويسبب الألم بشكل مستمر ، وآلام ضيق الشرايين التاجية وتسبب الآلام أيضاً وقد تصل إلى حد عدم التحكم في الكلام والتلعثم ، لذا يجب استشارة الطبيب من أجل الوقاية من تلك التطورات عند الشعور بآلام .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14515 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يكفيناالشر🙏