بقيمة «2 مليون يورو».. الأهلى يسعى للتعاقد مع حارس المنتخب الكندي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية صربية أن مسؤولو النادي الأهلي تقدموا بعرض من أجل التعاقد مع حارس مرمى فريق النجم الأحمر الصربي ميلان بورجان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وعن تفاصيل العرض، ذكرت التقارير أن عرض الأهلي لضم ميلان بورجان سوف تبلغ قيمته 2 مليون يورو، أي ما يعادل 8 ملايين ريال سعودي.

يُذكر أن ” بورجان ” الذي يبلغ من العمر 32 عامًا كان قد انتقل لفريق النجم الأحمر في انتقالات عام 2017، وهو الحارس الأساسي في المنتخب الكندي الأول لكرة القدم.