مقتل القيادي الحوثي «أبو جحدل» و10 من أتباعه في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني من تصفية عدد من عناصر الميلشيات الحوثية الإنقلابية من بينهم القيادي البارز أبو جحدل في مواجهات عنيفة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن .

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنة مقتل القيادي الحوثي “أبو جحدل” في بيان لها مع أكثر من عشرة عناصر من المليشيات، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز.

وشهدت المواجهات معركة عنيفة استمرت لساعات قبل القضاء على المذكورين .

كما نجحت مدفعية الجيش في تدمير تعزيزات لمليشيات الحوثية وادي “حذران”، التي كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات .