 «ممنوع تسجيله».. «الأحوال المدنية» تكشف عن الاسم المحرم شرعا

عادل الحربي(صدى):

أشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى ضوابط تسجيل الأسماء وهي: أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا تُسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج.. ونحوها.

وأوضحت أن لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك، في حين لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، محمد خالد ونحوهما، فيما يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول، عبداللات ونحوهما.

وأبانت الأحوال المدنية أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم «ملاك»، حيث إنه غير مسموح بالتسجيل لديها، مبررة ذلك بصدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم.