طريقة التأكد من استحقاق دعم «حساب المواطن» ومعرفة القيمة المستحقة

حمود العنزي(صدى):

يتساءل الكثيرون حول طريقة التأكد من إستحقاق الدعم والقيمة المستحقة بعد التسجيل في برنامج “حساب المواطن ” .

وأعاد “حساب المواطن ” التأكيد على الخطوات اللازمة مع ورود تلك الإستفسارات ، مؤكداً أن صرف الدعم لرب الأسرة ” المستفيد الرئيسي ” يتم على حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ودخل الأسرة ، وبياناتها .

كما يتم صرف الدعم للمستفيد المستقل وفقاً لحاصل دخله .

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي : هنا

وكان برنامج “حساب المواطن ” قد أكد أنه يمكن الإعتراض على عدم صرف الدعم خلال مدة 3 أشهر من التسجيل بعد علاج السبب لتتم إعادة الدراسة وصرف الدعم بأثر رجعي .

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