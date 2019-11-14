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«التجارة» تستدعي 483 مركبة هواندا «ODYSSEY» لعيب خطير

«التجارة» تستدعي 483 مركبة هواندا «ODYSSEY» لعيب خطير
الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الخميس استدعاء 483 مركبة هوندا “ODYSSEY” موديل 2018 ، و2019 .

وأكدت “التجارة ” أن هناك احتمال وجود إرتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة ويؤدي إلى تحرك المركبة فجأة رغم أنها في وضع الوقوف التام .

وأبانت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة على رابط الموقع :
هنا
كما يمكن التواصل مع شركة عبد الله هاشم المحدودة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً على الأرقام الموجودة بالبيان المرفق .


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