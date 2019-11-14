بالصور.. انطلاق الدورة التدريبية لرياضة السهام للمعلمين

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

بدأت اليوم في معهد إعداد القادة بالرياض الدورة التدريبية لرياضة السهام والتي تستهدف تدريب المعلمين من مختلف مناطق المملكة .

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان أن هذا البرنامج التدريبي يشارك به عدد من المعلمين من مناطق الرياض وعسير ونجران والمنطقة الشرقية والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل وجازان والجوف وعنيزة والدوادمي مشيرًا أن الدورة سيحاضر فيها المدرب اليوناني Christos المعتمد من الإتحاد الدولي وأن الدورة ستشتمل على معلومات نظرية وجوانب تدريبية مكثفة لفنون رياضة السهام.

وبين “الشعيلان ” أن هناك دورة أخرى مماثلة في رياضة السهام لمجموعة من المعلمات من مناطق تعليمية مختلفة من المملكة تبدأ في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.