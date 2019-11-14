الريال في أزمة حقيقية تتعلق بمصير خاميس رودريجيز

نواف السالم(صدى):

واجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة حقيقية تتعلق بمصير نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز، وجاء ذلك بعد عودته إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية إعارته التي استمرت عامين إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي لم يرغب في شراء اللاعب بصورة نهائية من النادي الملكي.

وانتقل رودريغيز إلى عدة أندية في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلى رأسها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن المفاوضات فشلت واستمر اللاعب في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وباتت إدارة ريال مدريد في حيرة من أمرها مع رودريغيز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، وبالتالي فإن مسؤولي الميرينغي يتعين عليهم حسم موقف اللاعب خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وأصبحت إدارة الريال مطالبة بحسم موقف رودريغيز بشكل نهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، إما بتجديد عقده مع النادي، وإما عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يرحل مجاناً بنهاية العقد.