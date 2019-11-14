تعليق مثير لإبراهيموفيتش بشأن رحيله عن أمريكا

ماجد محمد(صدى):

رحل المهاجم السويدي المخضرم زلاتانإبراهيموفيتش فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي الذي لعب بقميصه آخر موسمين.

أوضح إبراهيموفيتش عبر الشبكات الاجتماعية، أنه توصل لاتفاق مع لوس آنجليس غالاكسي حتى لا يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

ووجه إبراهيموفيتش تغريدة على تويتر،.“أتيت، رأيت وغزوت، الشكر للوس أنجليس غالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجدا، موضحا: “لجماهير غالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول”، في إشارة إلى أن دوري كرة القدم الأمريكي بدونه ليس له أهمية.