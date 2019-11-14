تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في المدارس لحمايتها من التعديات

حمود العنزي(صدى):

بدأت إدارات التعليم بالمناطق المختلفة في تركيب أنظمة أمنية بمدارسها بهدف حمايتها من التعديات والسرقات.

وتضمنت الأنظمة الأمنية التي تركب في المدارس أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة في محيط مدارس البنين وداخلها، ونظام مراقبة أمنيا للمحيط الخارجي لمدارس البنات، لضمان خصوصية البنات، بحيث تتمكن قائدة المدرسة من الاطلاع على محيط المبنى بشكل دائم، والوقوف على سلامة وأمن منسوبات المدرسة.

وتطلق الأنظمة الأمنية إنذار في حال حصول تعدٍ على المدرسة، وتوثيقه بكاميرات المراقبة، وضبط الأمن في حال وجود نقص في الكوادر الأمنية البشرية، ورصد حركة الخروج والدخول إلى المدرسة، كما تفيد في ضبط السلوكيات الخاطئة للطلاب.