معارضة لترامب تثير الشغب في يوم المحاربين القدامى.. ومقاتلة تتصدى لها 

واشنطن(صدى):

قامت لاعبة الفنون القتالية المختلطة السابقة، تارا لاروسا، بالتصدي لامرأة أثارت الشغب، خلال الاحتفال بيوم المحاربين القدامى في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

وتفصيلا، وجهت المرأة الشتائم لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تصرفت بعدوانية تجاه المحيطين بها.

وشنت المرأة المثيرة للشغب هجوما علي أحد الأشخاص، وبعدما تدخلت لاروسا التي ألقت بالمرأة على الأرض مستخدمة مهاراتها في “الجوجيتسو”، من دون الاعتداء عليها، كما زعمت السيدة أنها لم تهاجم أحدا.