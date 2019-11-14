طريقة واحدة تضمن التخلص من مرض السكري

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم ، إذ بلغ عدد المصابين به 600 مليون شخص وفقاً لآخر إحصائية عالمية .

ومن المعروف أن هناك ثلاثة أنواع لمرض السكري ، ويعتبر النوع الأول هو الأكثر لإنتشاراً والذي يفشل فيه الجسم عن إنتاج هرمون الإنسولين المحافظ على مستوى السكر بالدم .

أما النوع الثاني فيتم فيه إنتاج الأنسولين طبيعياً إلا أن هناك مشكلات في إستجابة مستقبلات الجسم تجعله غير منتظم ، أما النوع الثالث فيرتبط بالحمل وينتهي مع الولادة .

ورغم كثرة الأبحاث إلا أن الأطباء أكدوا بالتزامن اليوم العالمي للتوعية بالمرض أنه يمكن التخلص منه نهائياً من خلال اتباع الإرشادات التالية :

1- احرص على الوزن المثالي ، ويجب على المصابين إنقاص الوزن من 5 إلى 10 كيلو جرام .

2- اتباع النظام الغذائي الصحي وخاصةً بالإعتماد على الخضراوات والفاكهة المناسبة .

3- ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة كحد أدنى .