كاتب مؤيد لـ أردوغان: نشرب الخمر مع حزب العدالة والتنمية

أنقرة(صدى):

كشف الكاتب الصحفي التركي يافوز دونات، أن المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، قدّم لهم زجاجة من الشراب الأحمر، وتبادلوا الشرب منها سويًّا.

وأوضح ” دونات ” في كتابه بعنوان ” Off the Record ” أن الواقعة كانت في أحد المطاعم في العاصمة أنقرة؛ حيث كانت الطاولة تجمع السياسي دنيز بايكال والصحفيين يافوز دونات وأصلي آيدن تاش باش.

وجاء النادل وفي يده زجاجة من الشراب الأحمر، هدية من شخص على الطاولة المجاورة، كان نائب حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك وقد رفع الكأس في يده يحييهم.

وجاء الادعاء من الكاتب الصحفي الذي يعمل في جريدة ” صباح ” التي تتزعم وسائل الإعلام والصحف الموالية لـ ” أردوغان ” وحزب العدالة والتنمية.