بالفيديو.. مشهد استعدادت الجنادرية لإقامة معرض السيارات بالرياض

عادل الحربي(صدى):

رصد مقطع فيديو مشهد استعدادات ” الجنادرية ” ؛ لإقامة معرض الرياض للسيارات الحديثة والهجينة والكلاسيكية والنادرة بالرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” فيديو ” يوثق تجهيز مضمار للقيادة ومدرجات الجمهور، إلى جانب مواقع عرض السيارات المختلفة والتي تصل قيمتها إلى مليار دولار.

يُذكر أن هيئة الترفيه كانت قد أعلنت عن تنظيم المعرض يُعد الأول من نوعه بالمملكة، ويتيح فرصة سانحة للمهتمين بالسيارات لحضور فعاليات القيادة والمزادات، ومقابلة المشاهير.