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بالفيديو.. ضجة كبيرة لآخر ظهور للفنان هيثم أحمد ذكي قبل وفاته بيوم

بالفيديو.. ضجة كبيرة لآخر ظهور للفنان هيثم أحمد ذكي قبل وفاته بيوم
القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو للفنان الراحل هيثم أحمد ذكي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ تردد أنه كان قبل وفاته بيوم واحد .

وأظهر المقطع الفنان الراحل أثناء تدريب الملاكمة مع مدربه الرياضي ، وكانت صحته جيدة ولم يبدو عليه أي تعب أو إرهاق ، إذ كان يوجه ضربات قوية ومتسارعة .

وكان الفنان الراحل قد توفي عن عمر يناهز 35 عام إثر هبوط حاد بالدورة الدموية ، وأحدثت وفاته صدمة كبيره للوسط الفني والجمهور .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6206 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يرحمه كفاية متاجرة

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