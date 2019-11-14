بالفيديو.. ضجة كبيرة لآخر ظهور للفنان هيثم أحمد ذكي قبل وفاته بيوم

القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو للفنان الراحل هيثم أحمد ذكي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ تردد أنه كان قبل وفاته بيوم واحد .

وأظهر المقطع الفنان الراحل أثناء تدريب الملاكمة مع مدربه الرياضي ، وكانت صحته جيدة ولم يبدو عليه أي تعب أو إرهاق ، إذ كان يوجه ضربات قوية ومتسارعة .

وكان الفنان الراحل قد توفي عن عمر يناهز 35 عام إثر هبوط حاد بالدورة الدموية ، وأحدثت وفاته صدمة كبيره للوسط الفني والجمهور .