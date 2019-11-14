وزير المالية: إيرادات ضريبة القيمة المضافة أكثر مما توقعنا

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 46.7 مليار ريال خلال العام الأول من تطبيقها ، وذلك بإرتفاع كبير مقارنةً بما كان متوقع في ميزانية السنة المالية .

جاء ذلك خلال ” مؤتمر الزكاه والضريبة ” ، إذ أكد أن الإيرادات الغير نفطية ارتفعت بمتوسط 21% سنوياً خلال الفترة بين 2015 وحتى 2018 لتصل إلى 294 مليار ريال .

وأشار “الجدعان ” أن الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية مكنت حكومة المملكة من رفع الإيرادات الغير نفطية مع تحقيق التوازن في السياسة الضريبية ومنع الإزدواج الضريبي وتوسيع الإستثمارات في القطاع الخاص وفقاً لتوجهات الرؤية الإقتصادية 2030 .

وأضاف أن المملكة ستعمل على الوصول إلى حل توافقي لمواجهة التحديات الضريبية الناتجة من الإقتصاد الرقمي ، وستساهم في إتباع السياسات الداعمة لنمو الإقتصاد في إطار رئاسة المملكة الدورة المقبلة لمجموعة العشرين .