لأول مرة.. فيديو يوثق فصل التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» بالرياض

نايف السالم(صدى):

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو يوثق عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وأظهر الفيديو الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، وهو يبدأ بتنفيذ عملية فصل التوأم والتي من المقرر أن تستمر لـ 15 ساعة.

يذكر أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.