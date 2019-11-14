لأول مرة.. فيديو يوثق فصل التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» بالرياض
نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو يوثق عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.
وأظهر الفيديو الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، وهو يبدأ بتنفيذ عملية فصل التوأم والتي من المقرر أن تستمر لـ 15 ساعة.
يذكر أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.
#فصل_التوأم_السيامي_الليبي هؤلا هم السعوديين في مملكة الانسانية pic.twitter.com/AnjN5q6Vcd
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86991 ] نشر منذ 17 دقيقة
اللهم وفق الدكاترة الجراحين ، وتمم باالنجاح والشفاء للتوأم الملتصقين .. آمين ..
نور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 دقائق
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد و محمد”، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامي الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة ،صباح اليوم عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.