انخفاض مديونية « أرامكو » لدى منافسيها الكبار

علي القحطاني(صدى):

وصلت نسبة المديونية في شركة أرامكو، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، في 30 حزيران (يونيو) من العام الجاري، 2.4 في المائة وهي نسبة منخفضة كثيرا مقارنة بشركات النفط العالمية الخمس الكبرى التي تراوحت نسبة المديونية فيها بين 12 و31 في المائة، ما يعطي الشركة ميزة تنافسية كبيرة مع كبار المنافسين.

وبلغت نسبة مديونية “أرامكو” أقل من ربع المعدل الموجود لدى شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، كما تعتزم “أرامكو” المحافظة على مستوى المديونية المحدد بين 5 وحتى 15 في المائة على المدى الطويل.

وتعتبر هذه النسبة مقياسا لمدى تمويل أعمال الشركة بالدين، وترى الإدارة أن نسبة المديونية إجراء يستخدمه المحللون المستثمرون في قطاع النفط والغاز على نطاق واسع لبيان المركز المالي للشركة ومدى ملاءتها المالية.

وبلغ مجموع القروض لدى “أرامكو” بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 172.8 مليار ريال، منها 77.8 في المائة منها قروض غير متداولة بقيمة 134.5 مليار ريال، فيما 22.2 في المائة قروض متداولة قيمتها 38.4 مليار ريال، بينما كان مجموع القروض لدى الشركة بنهاية العام الماضي، نحو 101.3 مليار ريال، منها 70.4 في المائة قروض غير متداولة بقيمة 71.3 مليار ريال، فيما 29.6 في المائة قروض متداولة قيمتها قرابة 30 مليار ريال.