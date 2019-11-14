مدني الحدود الشمالية يحذّر من تقلبات الأجواء بالمنطقة

عرعر(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى متغيرات جوية بداية من اليوم، قد يصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الأمنه أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع علي إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.