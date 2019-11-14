مانشستر سيتي يحتج على قرارات الحكم «أوليفير» خلال مباراتهم أمام ليفربول

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن ” مانشستر سيتي ” بعث رسالة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يحتج من خلالها على قرارات الحكم مايكل أوليفير خلال لقاء القمة أمام ليفربول.

ويعتقد مانشستر سيتي بحرمانه من 3 ضربات جزاء منها اثنتان بلمسة يد على مدافع ليفربول ألكسندر أرنولد، والثالثة بعد دفع السنغالي ساديو ماني للإنجليزي رحيم سترلينغ.

وأرسل الفريق الشكوى لرئيس رابطة الحكام المحترفين مايك رايلي بعد القمة المثيرة في أنفيلد، والتي خسرها مانشستر سيتي ” 3-1 ” .

فيما أوضحت التقارير الصحفية أن مايك رايلي لا يفكر في إحداث تغييرات على قوانين تقنين حكم الفيديو؛ رغم بعض الاحتجاجات التي تصله من الأندية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس رابطة الحكام المحترفين سيجتمع مع ممثلي الفرق العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن؛ لشرح جديد حول قوانين تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز.