«الصحة» و«العدل» توقعان اتفاقية شراكة لتبادل البيانات والمراسلات إلكترونيا

الرياض(صدى):

وقعت وزارتا الصحة والعدل اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية ، وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات .

وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.