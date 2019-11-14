حقيقة رفض زوج شيرين عبدالوهاب مشاركتها في فيلم جديد 

القاهرة(صدى):

أزاح المنتج المصري وليد منصور، الستار عن حقيقة رفض حسام حبيب زوج المطربة شيرين عبد الوهاب، مشاركتها في فيلم جديد، ومن المقرّر البدء في تصويره بداية العام الجديد.

وأبان وليد منصور في تصريحات تليفزيونية، أن الفنان حسام حبيب ظُلم في الكثير من الأمور التي تتعلّق بزوجته شيرين، مردفا أنه مجرد رأي استشاري تلجأ إليه شيرين في حالة ترددها في قبول عمل فني من عدمه، موضحا أنه يساندها في اختيار أفضل الأعمال والأغاني لها.

وترددت إشاعة في الوسط الفني عن رفض حسام حبيب زوج الفنانة شيرين، مشاركتها في فيلم استعراضي بسبب فشلها في فيلم ميدو مشاكل، وهذا ما نفاه المنتج وليد منصور.