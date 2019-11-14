النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكي

وكالات(صدى):

ارتفع النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، في حين جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في أوبك عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

لكن حد من المكاسب إشارات متباينة بخصوص الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، لكن استهلاك المصافي من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.