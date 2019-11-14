«معرض الخريجين العالمي» ينطلق في نسخته الأكثر تنوعاً وثراءً

صيتة العماش(صدى):

يعود “معرض الخريجين العالمي”، الحدث الوحيد من نوعه في نسخته الأكثر تنوعاً حتى تاريخه، ليستعرض طيفاً واسعاً من المشاريع المبتكرة التي قدمها خريجون من أكثر من 100 جامعة في 43 دولة في ميادين التصميم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وتضم قائمة المشاركين الجدد نخبة من الجامعات المرموقة على مستوى العالم ومنها جامعة كولومبيا، وكلية جولدسميث، وجامعة بنسيلفانيا، إلى جانب جامعات رائدة من دول تشارك للمرة الأولى، وتتضمن كولومبيا والكويت والفلبين.

ويعتبر “معرض الخريجين العالمي” حدثاً رئيسياً في “أسبوع دبي للتصميم” الذي ينعقد تحت رعايةٍ كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون. وكان الحدث قد أصبح في مطلع هذا العام مبادرة بارزة تندرج ضمن خطة هيئة دبي للثقافة والفنون لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار.

وفي هذا السياق، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: “يُعد معرض الخريجين العالمي، باعتباره منصّة عالمية للأجيال القادمة من المصممين، أحد الأركان الرئيسية على أجندة أسبوع دبي للتصميم وذلك انطلاقاً من دوره البارز في توفير الفرص الداعمة لمجتمع الطلاب والخريجين، بما يمكّنهم من عرض أعمالهم الإبداعية أمام المؤسسات والمستثمرين وعامة الجمهور. وتضم هذه الاعمال الإبداعية حلولاً تصميمة مبتكرة من شأنها أن تعالج مجموعة واسعة من التحديات العالمية، بدايةً من التغير المناخي مروراً بتحديّات التنقّل والعلوم والصحّة. وتقع هذه المبادرة الهادفة في صميم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى استشراف مستقبل مشرق يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع امن خلال التركيز على محاور التطوّر والابتكار وتمكين جيل الشباب للارتقاء بمواهبهم وتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدول”.

واختتمت سمو الشيخة لطيفة قائلةً: “تكمن أهمية معرض الخريجين العالمي في كونه دعوة لجميع الأطراف الفاعلة من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص لإعادة النظر في مقاربتها لمعالجة التحديات وتعريف الاحتياجات بما يتماشى مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. وعليه فإننا نوجّه الدعوة لكافة المؤسسات ونحثّهم على التواصل مع الطلاب والتعاون معهم لترجمة أفكارهم المبتكرة على أرض الواقع”.

من جهته، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: “في إطار مشاركتها بفعاليات ’معرض الخريجين العالمي‘ عاماً تلو الآخر، شهدت ’مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية‘ مستويات متزايدة من الإقبال والاهتمام من المجتمعات الثقافية والإبداعية والفكرية على مستوى العالم. وتأتي هذه الاستجابة بمثابة دلالة واضحة على المكانة الرفيعة التي حققها المعرض خلال سنواته الخمس بفضل قدرته على استقطاب ألمع العقول وأكثرها قدرة على الابتكار إلى دبي، وتمهيد الطريق لتطور المجتمع عبر حلول التصميم الجديدة. وتجسد هذه المرتكزات الرئيسية للشراكة المثمرة بين ’مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية‘ و’معرض الخريجين العالمي‘، ويسعدني بهذه المناسبة أن أرحب بعودة جميع المشاركين إلى دبي”.

وتحت إشراف القيمة الفنية إيليانور واتسون ، يعمل “معرض الخريجين العالمي” على استكشاف تأثير الابتكار على حياتنا عبر عدة جوانب تضم: الفرد، والمنزل، والمجتمع، والمدينة، والكوكب عبر مشاريع تتناول الصحة، والتفاوت في توزيع الثروات، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا. وتم اختيار مشاريع “معرض الخريجين العالمي” بناءً على تلبيتها لمجموعة من المعايير، علاوة على المبادئ الأربعة الرئيسية للمعرض وهي: الابتكار، والأثر الايجابي، والمساواة، والتبادل.

وتتمحور أبرز المشاريع المشاركة في “معرض الخريجين العالمي 2019” بين التقنيات الناشئة والتقنيات المتطورة، وتضم “سويف” (Swiv)، وهي فرشاة أسنان مخصصة للأطفال ممّن يُعانون من احتياجات خاصة إدراكية تتيح لهم تنظيف أسنانهم من خلال حركة جسدية واحدة. و”جارفيس” (Jarvis) وهي سماعة رأس عاملة بنظام الواقع الهجين لتمكين الأطباء من قياس استجابة الدماغ للأنشطة وعوامل تشتيت الانتباه عند إجراء الاختبارات الإدراكية للمصابين بالصدمات الحادة بالرأس واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والوقوف على فعالية المستحضرات الدوائية، و’رو-بيوتكس‘ (Ro-Biotics) وهو روبوت مجهري مصنوع من مواد مطبوعة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد، بحيث يتم ابتلاعه عوضاً عن المضاد الحيوي ليقوم بالتقاط الالتهابات في مجرى الدم.

برنامج ريادة الأعمال

يقدم برنامج ريادة الأعمال للخريجين المشاركين في المعرض فرصة تطوير مشاريعهم إلى شركات ناشئة، ويدعوهم إلى التفاعل مع الأطراف المعنية من منظومة ريادة الأعمال ويركز على التدريب الذي يغطي مهارات الأعمال ومنهجيات تطوير المشاريع.

وبدوره، قال محمد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة ا.ر.م القابضة: “يأتي استثمارنا الممتد على مدار عشرة أعوام في ’معرض الخريجين العالمي” عبر صندوق ’ا.ر.م القابضة‘، تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم الجهود

الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المجتمع. ونفخر بمساعدة الخريجين من شتى أرجاء العالم لترجمة مفاهيمهم المبتكرة على أرض الواقع”.

ويطمح البرنامج إلى دعم الخريجين لتمكينهم من تطوير شركات قادرة على النجاح والنمو، واستقطاب أرفع المواهب من شتى أنحاء العالم إلى دبي بدعم من “ا.ر.م القابضة”، وتماشياً مع رؤية الإمارة الرامية إلى تشجيع تدفق المواهب إلى الدولة والمنطقة.