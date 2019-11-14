«أبل» تحذف تطبيق «خبيث» لتجسسه على مستخدمي «إنستجرام»

وكالات(صدى):

أزالت شركة أبل تطبيق Like Patrol من متجر App Store الإلكتروني الذي يُستغل للتجسس على مستخدمي «إنستجرام»، وجاء هذا الإجراء لحماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وبادرت الشركة بهذا الإجراء بعد أيام من إرسال منصة «إنستجرام» رسالة إلى مطوري التطبيق طالبتهم فيها بوقفه كونه ينتهك سياستها في حماية بيانات المستخدمين.

ومن جهته، أوضح متحدث باسم «فيسبوك» المالكة لـ«إنستجرام»: «جمع البيانات ينتهك سياساتنا ونحن نتخذ إجراءات ضد الشركات المشاركة في هذا السلوك، كما نراجع التطبيقات الأخرى من مطور Like Patrol التي قد تنتهك إرشادات التطوير».

واستغلت بعض الشركات المعلنة التطبيق لجمع بيانات تتعلق بنشاط المستخدمين، كالمتعلقة بالمنشورات التي يتفاعلون معها أو حتى الأشخاص الذين يتواصلون معهم.