تعرف على غرامة قيادة السيارة بدون رخصة سير

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية وفقاً للائحة المخالفات المعدلة .

وتتباين قيمة الغرامات وفقاً لنوع المخالفة ، إذ تتراوح بين 150-300 ريال حال عدم حمل رخصة القيادة ، وتتراوح بين 300 – 500 ريال لمخالفة القيادة بؤخصة منتهية ، ” وتظل الرخصة سارية المفعول لمدة 60 يوم من تاريخ الإنتهاء ” .

كما تفرض غرامة تتراوح بين 1000 – 2000 ريال في المخالفات التالية :

1- قيادة المركبة حال سحب الرخصة أو قبل الحصول على ترخيص .

2- القيادة برخصة لا تناسب نوع استخدام السيارة أو حجمها .

3- قيادة المركبة دون توفر التجهيزات كالأنوار أو المكابح .

4- الوقوف على خطوط السكك الحديدة .

5- استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة .

ويتم تسجيل مخالفات المرور وساهر بحدها الأدني إلا بقرار من قبل لجنة مشكًلة من قبل الوزير فيجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة الظروف المشددة وفقاً لما تحدده اللائحة .

الجدير بالذكر أن أنه يجب التأكد من خلو سجل المفوض له من أي مخالفات مرورية قبل التفويض .