«المسند»: الحالة المطرية غيث مستمرة ليومها السابع

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن الحالة المطرية الثالثة ” غيث ” ستسمر في يومها السابع.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة وجازان وعسير والباحة ومكة، وذروتها قد تكون على منطقة حائل ” .

وتابع: ” ذروة الحالة المطرية غيث متوقع أن يكون فوق مياه الخليج العربي والبحر الأحمر خلال عمر الحالة غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي ” .