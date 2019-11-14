«المسند»: الحالة المطرية غيث مستمرة ليومها السابع
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن الحالة المطرية الثالثة ” غيث ” ستسمر في يومها السابع.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة وجازان وعسير والباحة ومكة، وذروتها قد تكون على منطقة حائل ” .
وتابع: ” ذروة الحالة المطرية غيث متوقع أن يكون فوق مياه الخليج العربي والبحر الأحمر خلال عمر الحالة غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي ” .
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