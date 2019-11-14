«الواتساب الذهبي» يُعرض الهواتف للقرصنة

وكالات(صدى):

أصدرت شركة أمن معلومات بريطانية تنبيه من تحميل النسخة الذهبية من تطبيق ” واتساب ” ؛ وذلك لأنه يعرض الهواتف الذكية للقرصنة.

وفي ذات السياق، توقع الخبراء التقنيون انتشار مقطع فيديو خلال الأيام القليلة القادمة يحمل إسم ” martinli ” ، وحذروا من فتحه على الهاتف، ما يعرض خصوصية البيانات للانتهاك والسرقة.

ويحمل هذا البرنامج برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف، بل وتعطيله بشكل كامل، حيث تغري الرسالة المستخدمين بتحميل التحديث الذهبي باعتباره نسخة حصرية.

وأكد الخبراء أن هذه الإغراءات مجرد وهم؛ ما يتوجب معه عدم الاستجابة لتحميل نسخة الواتساب الذهبية المزعومة.