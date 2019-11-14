السجن وغرامة 5 آلاف لمواطن متهم بالتزوير

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، تأييد حكم المحكمة الإدارية بسجن مواطن 10 أيام وتغريمه 5 آلاف ريال، في تهمة تزوير محرر عرفي لخطاب تحويل راتب من بنك لآخر.

وكان المتهم قد حاول الحصول على خطاب عدم ممانعة بتحويل راتبه من بنك لآخر، مستعينا بشخص أقنعه بجلب خطاب من الإدارة الإقليمية بالرياض، يسمح بتحويل راتبه من البنك الذي يريد تحويل الراتب منه إلى بنك آخر، وذلك مقابل إعطائه 25 ألف ريال.

وبعد إخباره بعدم توفر هذ المبلغ لديه قام بتحرير شيك بـ30 ألف ريال، وبعد أسبوع استلم الخطاب من المدعى عليه الثاني بعدم الممانعة بتحويل الراتب مع وجود قرض قائم في البنك الأول ويقدر بـ400 ألف ريال.

وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول بما نسب له في الاشتراك بتزوير، مع إدانة المتهم الثاني بتهمة تزوير محرر عرفي.