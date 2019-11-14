محمد عساف يؤجل حفله في المملكة تضامنًا مع الفلسطينيين

القدس(صدى):

أجل الفنان الفلسطيني، محمد عساف، حفله الذي كان مقرراً تنظيمه بالرياض، الجمعة المقبل 15 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنه نظراً لظروف تخص الفنان محمد عساف، اعتذر الفنان عن إحياء الحفل في الموعد المقرر له، لافتة إلى أنه تم تأجيل موعد الحفل.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتوجه لأقرب فروع فيرجين ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة، قائلة: بالتأكيد سيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد.

وأرجع عساف سبب التأجيل للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة في ظل العدوان عليها، معتذرًا لجمهور المملكة.

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