حارس ريال مدريد يرد على انتقاده: يهاجموني لأني من أفضل الحراس في العالم

نواف السالم(صدى):

رأى حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي تيبو كورتوا، أن الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الصحافة، سببها أنه من أفضل الحراس في العالم، مؤكدا عدم اكتراثه بها.

وكان كورتوا قد تلقى صافرات استهجان من جماهير ريال مدريد في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا، لكنه استعاد مستواه في آخر 5 مباريات.

وأوضح حارس الريال أنه لم يفقد الثقة بنفسه أبداً، كما لم يفقد زيدان الثقة به، قائلا: لا أشك بقدراتي، أنا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ولهذا ينتقدونني، لقد كنت هادئاً لأنني أمام سيلتا فيغو وإشبيلية وأتلتيكو مدريد قد قدمت أداء جيد، الأمر نفسه في المباريات الأخى.