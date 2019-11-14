ردة فعل مواطنة مُعنف أبناءها على قرار عودتهم إلى عمهم

علي القحطاني(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول لمواطنة كشفت خلاله تعرض أبناءها للتعنيف من قبل والدهم، استنكرت المواطنة قرار عودة الأبناء إلى عمهم على الرغم من مشاركته في تعنيفهم -على حد قولها-.

وطالبت الأم الجهات المعنية في إمارة عسير بالتدخل وطلب ملف القضية والتحقيق فيها.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت رغبة عودة الأبناء بموافقة خطية، وقد تم تسليمهم إلى عمهم، بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهم ورعايتهم ومواصلة تعليمهم.

يذكر أن مقطع المواطنة لاقى تفاعلا كبيرًا، عبر وسم (اسماوعايلتهايتعرضوا_للعنف).

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