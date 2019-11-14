في ساعات الفجر الأولى..استشهاد 6 فلسطينيين من أسرة واحدة جراء قصف إسرائيلي

وكالات(صدى):

استشهد 6 فلسطينيين من أسرة واحدة، فجر اليوم الخميس، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بمدينة دير البلح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 6 شهداء و12 مصابين بجراح مختلفة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي على دير البلح.

وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 32 شهيدًا وأكثر من 102 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، عقب استهداف القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من فجر الخميس، غارات على عدد من المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: