مدمن يستخدم ابنه كدرع بشري متسببًا في إصابته بـ 4 رصاصات

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي على تعريض طفله الرضيع للموت متسببا في تلقيه 4 رصاصات، بعدما استخدمه كدرع بشري للدفاع عن نفسه.

واستخدم الرجل، وهو مدمن مخدرات، طفله صاحب الـ11 شهرا كدرع بشري في مواجهة إطلاق نار، عندما كان يحاول شراء مخدرات بأموال مزيفة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وتعرض الطفل لـ4 طلقات نارية، واحدة على مستوى الرأس وأخرى في الرقبة واثنتين في الأرداف.

ولا يزال الطفل في حالة حرجة ويقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة في المستشفى، وإن كتبت له النجاة فسوف يعيش مشلولا.