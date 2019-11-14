النيابة تنتصر لمطلقة أبلغ والدها عن هروبها

فهمي محمد(صدى):

انتصرت النيابة العامة لمطلقة يمنية الجنسية، عنّفها والدها وأبلغ عن هروبها للجهات المختصة.

وكانت المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب تعنيفها فيما قدم الأب بلاغ «هروب» إلى الجهات المختصة.

وصدر حكم ضد السيدة بإيقاف خدماتها، لتحرم من نفقتها الشهرية، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة، رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها.

وقامت السيدة بتقديم شكوى للنائب العام، وقررت النيابة تعميد الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة.