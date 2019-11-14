فتاة تشتكي ابنة عمها للشرطة بسبب شتمها عبر «واتساب»

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت فتاة كويتية على تقديم شكوى بحق ابنة عمها، واتهمتها بالإساءة إليها وشتمها عبر تطبيق واتساب.

وتوجهت الفتاة للجهات الأمنية وأبلغت بأنها فوجئت بسيل من الشتائم تنهال عليها من قبل ابنة عمها التي أساءت إليها بعبارات وشتائم خارجة عن حدود الأدب، ما تسبب لها بالأذى والحرج.

وتم تسجيل شكوى، وحصل الأمنيون على نسخة مطبوعة من العبارات التي كُتبت وبيانات المتهمة.

وجارٍ استدعاء المتهمة للتحقيق معها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.