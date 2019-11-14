رسالة من رئيس النصر السابق للسويكت

ماجد محمد(صدى):

وجه سعود آل سويلم، رئيس فريق النصر السابق، اليوم الخميس، رسالة شكر إلى صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال آل سويلم: كل الشكر للاخ صفوان السويكت على مبادرته وهذا ليس مستغرب على العالمي وثقافته الراسخة تجاه من خدموه.

وتابع: خدمة النصر وجماهيره شرف كبير لا يقدر بثمن وهي مسؤولية عظيمة، وتكريمي هو المحافظة على لقب الدوري، وتحقيق السوبر إن شاء الله وإسعاد جماهير الشمس.

وكان صفوان السويكت، قد أعلن تكريم سعود آل سويلم، تقديراً لجهوده مع النصر في الموسم الماضي.

يذكر أن النصر توج خلال فترة رئاسة آل سويلم، بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، كما وصل إلى نصف نهائي كأس الملك في الموسم الماضي.