بالفيديو..لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله العراقيون، لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبد الجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل ثلاثة أيام.

واختطف عبد الجبار، من قبل مجموعة مسلحة، لم يتم تحديدها بعد، وشملت عملية الاختطاف أفراد حمايته الشخصية.

وكشفت مصادر عراقية أن الشارع الذي تمت فيه عملية الاختطاف، تتواجد فيه الكثير من مقرات الميليشيات الموالية والمدعومة من إيران، أبرزها منظمة بدر، حركة عصائب أهل الحق، كتائب سيد الشهداء، وغيرها.