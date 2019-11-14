المرور: يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة
دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكدة أنه يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة.
وقالت الإدارة: من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آلياً ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة عبر الرابط هنـــــــــــا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86955 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا الواجب ..
,, مايصير يخالف ويطلع منها زي الشعره من العجين ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86955 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا الواجب ..
,, مايصير يخالف ويطلع منها زي الشعره من العجين ..