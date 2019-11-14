المرور: يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة

عادل الحربي(صدى):

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكدة أنه يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة.

وقالت الإدارة: من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آلياً ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة عبر الرابط هنـــــــــــا.