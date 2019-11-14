توضيح من الملحقية في أمريكا بشأن تعطل سفير 2

واشنطن(صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم إنشاء مركزًا للاتصال لاستقبال الاستفسارات خلال ساعات الدوام الرسمي.

وقالت في بيان لها: نظراً لما يواجهه بعض المبتعثين من صعوبات على موقع سفير ٢ الإلكتروني، وحرصاً من الملحقية الثقافية على تقديم كافة التسهيلات والمساعدة لأبنائنا الطلاب فقد تم إنشاء مركزاً للإتصال لإستقبال الإستفسارات خلال ساعات الدوام الرسمي على رقم: 5713272595، البريد الإلكتروني:[email protected] .

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