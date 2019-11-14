  • الأربعاء 13

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. توضيح من الملحقية في أمريكا بشأن تعطل سفير 2

توضيح من الملحقية في أمريكا بشأن تعطل سفير 2

توضيح من الملحقية في أمريكا بشأن تعطل سفير 2
واشنطن(صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم إنشاء مركزًا للاتصال لاستقبال الاستفسارات خلال ساعات الدوام الرسمي.

وقالت في بيان لها: نظراً لما يواجهه بعض المبتعثين من صعوبات على موقع سفير ٢ الإلكتروني، وحرصاً من الملحقية الثقافية على تقديم كافة التسهيلات والمساعدة لأبنائنا الطلاب فقد تم إنشاء مركزاً للإتصال لإستقبال الإستفسارات خلال ساعات الدوام الرسمي على رقم: 5713272595، البريد الإلكتروني:[email protected]  .

اقرأ أيضًا:

التعليم الجامعي يُعلق على تعطل سفير 2.. ويؤكد: حل المشكلة خلال أيام (فيديو)

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *