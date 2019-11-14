مرتضى منصور يرد على فيديو ممارسة الشذوذ: « أنا سعيد »

ماجد محمد(صدى):

خرج رئيس نادي الزمالك عن صمته ليرد على الفيديو المسرب الذي انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو المسرب رجل بالغ وشاب عشريني في أوضاع مخلة، وربط العديد من رواد السوشيال ميديا شكل وهيئة الرجل برئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب: أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا.

وأضاف: يا ريت نسأل أمهاتكم من هو مرتضى منصور؟.

وتابع: كان هناك اتفاق سابق مع شركة إعلام المصريين المسؤولة عن خروج قناة الزمالك للنور بعدم بث فيديوهات أو مداخلات هاتفية أو أي تصريحات حتى بالنسبة لي أنا، ولكن أنا مضطر أرد النهاردة وأعمل الفيديو ده بسبب ما حدث، وعايز أقول لكلاب قطر وتركيا بالجزمة القديمة.

وفي نهاية الفيديو وجه مرتضى منصور رسالة إلى تركي آل الشيخ طالبه فيها بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي شيء له بشكل شخصي.