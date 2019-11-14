علماء : صبغة إسفنج البحر تقتل الخلايا السرطانية

موسكو(صدى):

كشف المكتب الإعلامي لجامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، أن علماء الجامعة استخلصوا من صبغة إسفنج البحر مركبات جديدة تقتل خلايا بعض أنواع السرطان.

وتمكن علماء الكيمياء في كلية العلوم الطبيعية من ابتكار طريقة جديدة لتركيب مشتقات fascaplisin-صبغة إسفنج البحر، حيث بفضل الطريقة الجديدة حصلوا على كمية جيدة لاستخدامها في بحوثهم.

ويذكر أن علماء الجامعة حصلوا على مركب “ 14 برومريتوليكولاتين، لأول مرة حيث يؤثر بشكل انتقائي على بكتيريا Pseudomonas Aeruginosa ، Pseudomonas aeruginosa المقاومة لأنواع كثيرة من المضادات الحيوية ” .

كما أنه “ يقتل خلايا سرطان الجلد (ميلانوما) وسرطان المستقيم والبروستاتا. وأن مركب 3، 10- ديبرومفاسكابليزين، قادر على استقلاب خلايا سرطان البروستاتا حتى عندما يكون تركيزه أقل بسبع مرات من المركبات المستخدمة لتدمير أغشية الخلايا ”.

وأشار علماء الجامعة، إلى أنه يمكن استخدام هذا المركب انتقائيا للقضاء على الخلايا السرطانية دون أن يؤثر في الخلايا السليمة.

وقال مكسيم جيدكوف، الاستاذ المساعد في قسم الكيمياء العضوية، من السابق لأوانه الحديث عن ابتكار دواء جديد أساسه هذه المركبات، لأن العلماء يخططون للحصول على مشتقات جديدة من fascaplisin ومن ثم اختبارها على الفئران المخبرية.