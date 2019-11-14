القبض على لصين تخصصا في سرقة المركبات والمحال ببريدة

القصيم(صدى):

تمكنت شرطة مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من القبض على لصين تخصصا في سرقة المركبات والمحلات التجارية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمين – مواطنٌ، ومقيمُ من الجنسية التشادية – في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض عليهما بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنياتٍ أخرى.

وتابع: وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .