الخدمات المساندة بعمل وتنمية الرياض تقيم ندوة تعريفية بخدماتها

ريم عبدالعزيز(صدى):

أقامت وحدة الخدمات المساندة للذكور بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ندوة تحت عنوان ( تفعيل الخدمات المساندة المقدمة للمستفيدين من قبل الوزارة ) وذلك في مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بحضور 70 مستفيداً بهدف توعيتهم بآلية التقديم على الخدمات والاستفادة منها وتوفير الجهد والوقت .

تضمنت الندوة التي ألقاها مدير الوحدة سعد الدوسري والأخصائي الاجتماعي فهد الدوسري التعريف بدور وخدمات الوحدة المقدمة لذوي الإعاقة وشرح طريقة التسجيل في البوابة الالكترونية وطرح العوائق في التسجيل بها بالإضافة إلى شرح خدمة تقييم الإعاقة كما تمت مناقشة الحضور والإجابة على استفساراتهم في نهاية اللقاء .