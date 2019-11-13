موسم الرياض: إذا بتلبس الكوسبلاي.. ما يكون فيه تعري أو رموز دينية

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب موسم الرياض، عدد من التعليمات خلال معرض الأنمي السعودي وستان لي سوبر كون.

وتضمنت تعليمات الكوسبلاي، الآتي: ما يخالف المبادئ والقوانين ويكون محتشم، ما يكون فيه رموز دينية، يكون ساتر للجسم كامل وما فيه تعري، ما يكون في مواد حادة أو ثقيلة.

والكوسبلاي هو نوع من فنون الأداء حيث يقوم المشاركون بارتداء أزياء شخصية كارتونية ووضع زينتها، ومن أهم الشخصيات التي تجسد فيه شخصيات المانجا والرسوم المتحركة وكتب الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو.