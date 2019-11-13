رفض إخلاء سبيل المغرد الشهير عتيج المسيان وتأجيل نظر القضية

خالد الظفيري(صدى):

قررت محكمة الجنايات الكويتية، تأجيل النظر في قضية المغرد الشهير عتيج المسيان، كما رفضت إخلاء سبيله.

وأجّلت المحكمة، النظر في القضية التي يحاكم فيها 10 متهمين، إلى تاريخ 11 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما تم الاستماع إلى الدفاع الذين أكدوا عدم صحة الاتهامات المسندة إليهم.

يشار إلى أن أبرز التهم الموجهة إليهم هي: الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإفشاء أسرار وظيفية وإساءة استعمال الهاتف.

وكشفت تقارير محلية، أن المغرد المتهم بإدارة حساب عتيج المسيان من فئة (البدون) أو المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وهو يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص.