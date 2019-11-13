«Y20» يواجه الهلال ..تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

نشر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مقطعاً مصوراً عن تفاصيل حفل اعتزال لاعب القادسية والهلال السابق، والذي سيكون بين فريق ” Y20 “.

وأوضح أن أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي وروبين فان بيرسي وصامويل إيتو سيلعبان مع فريق ” Y20 ” التابع لياسر القحطاني في مباراة اعتزاله بالأول من ديسمبر أمام الهلال.

ويذكر أن الثنائي بيرلو وتوتي ساهموا بتحقيق منتخب إيطاليا للقب كأس العالم 2006، كما توج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، أما فرانشيسكو الذي أمضى مسيرته كاملة مع روما الإيطالي فحقق لقب الدوري الإيطالي موسم 2000-2001.