الحربي: «غيث» ستشمل 9 مناطق وتستمر لعدة أيام

عادل الحربي(صدى):

كشف الباحث في المناخ، إبراهيم الحربي، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة على مناطق المملكة، إذ ستتأثر أجزاء واسعة منها بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأوضح أن هذه الأمطار ستستمر لعدة أيام وهي الحالة المطربة التي أطلق عليها اسم «غيث»، مشيرًا إلى أنه ستشمل تبوك والمرتفعات الجنوبية من شمال أبها حتى مرتفعات الطائف.

وأضاف أنها ستشمل كذلك منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأجزاء واسعة من منطقتَي حائل، والقصيم، والرياض والحدود الشمالية والجوف، والمنطقة الشرقية.